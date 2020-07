Pelo menos um polícia do condado de Miami-Dade, no estado norte-americano da Flórida, vai ser demitido depois de um vídeo, divulgado nas redes sociais, ter mostrado o agente a agredir violentamente uma mulher negra durante uma discussão.

O incidente aconteceu no Aeroporto Internacional de Miami e foi aberta uma investigação.

Ainda não se sabe o que originou a discussão, mas o vídeo mostra dois polícias a conversar com uma mulher, quando os ânimos se exaltaram e, um deles, deu um soco na cara da mulher.

UPDATE: As a result of an administrative investigation into the officer’s conduct during this incident; it is my intent to proceed with the termination of the involved officer’s employment with the Miami-Dade Police Department. (1 of 2)...