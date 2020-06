A polícia norte-americana está à procura de uma mulher que tossiu propositadamente para cima de um bebé, após uma discussão com a mãe da criança num estabelecimento comercial.

Segundo o ABC News, o incidente ocorreu na tarde do dia 12 de junho em San Jose, na Califórnia, quando a suspeita, descrita como uma mulher branca na casa dos 60 anos, estava numa fila à frente de uma mãe e do seu filho de apenas um ano de idade, quando supostamente ficou irritada por não estar a ser respeitada a distância de segurança.

Upset that a mother wasn’t maintaining proper social distancing at @Yogurtland on Cottle, this woman took her mask off & coughed on the mother’s 1yo child in a stroller, per @SanJosePD. Recognize her? pic.twitter.com/ids5jtGcGT