Um agente da polícia de Sterling Heights, no estado norte-americano do Michigan tornou-se um herói, ao salvar um bebé de três semanas, que estava engasgado. O caso aconteceu na última quinta-feira, mas o vídeo só foi tornado público esta segunda-feira à noite, na página do Facebook daquela força policial.

O alerta foi dado na quinta-feira à noite e a polícia chegou poucos minutos antes dos bombeiros. No vídeo registado pela câmara do carro da polícia, é possível ver a mãe da bebé em desespero a vir ao encontro dos agentes, mal estes param em frente da casa.

O agente Cameron Maciejewski, tentou acalmar a mãe e pegou na recém-nascida e fez as manobras necessárias para desobstruir as vias aéreas da criança. Ao fim de duas ou três leves pancadas nas costas da bebé, ouve-se um choro ténue e o agente a exclamar: “Ela está a chorar! Ela está a respirar! Está bem!”.

De acordo com os meios de comunicação locais, a bebé não respirava, mas estava consciente e piscava os olhos.

“Se não fosse a destreza do agente Maciejewski, a sua calma e as suas manobras de salvamento, o desfecho do incidente poderia ter sido tragicamente diferente. Não só salvou a vida da bebé como fez um trabalho excelente de apoio à família”, diz a polícia Sterling Heights, em comunicado.

Os bombeiros chegaram segundos depois do bebé ter recomeçado a respirar e conduziram-no ao hospital para que fosse avaliado.