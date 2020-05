O governador do estado da Califórnia, nos Estado Unidos, determinou o encerramento de todas as praias e parques do estado. A medida entra em vigor a partir do dia 1 de maio e foi avançada em comunicado pelas autoridades policiais:

Queremos dar a todos um aviso sobre isto, de modo a dar-vos tempo para planear qualquer tipo de situações que possam resultar desta medida, tendo em conta que cada comunidade tem a sua própria dinâmica.”

A decisão do governador Gavin Newson vem na sequência dos acontecimentos do fim de semana passado, quando fotografias e vídeos de milhares de pessoas nas praias da Califórnia, (especialmente nas zonas de Ventura e Orange) invadiram as redes sociais e os meios de comunicação. Numa conferência de imprensa, no início da semana, o governador, expressou o seu desagrado para com a situação e voltou a reforçar a importância de ficar em casa:

Estas imagens são um exemplo daquilo que não devemos ver e fazer, se quisermos continuar a progredir significativamente como fizemos nas últimas semanas.”



O governador avisou ainda que o vírus não tira fins de semana e que estas atitudes só vão atrasar a reabertura do estado, explicando que a Califórnia encontra-se ainda na primeira fase - ficar em casa - e que a abertura do comércio e das escolas está a “muitas semanas de distância”.

Algumas regiões da Califórnia já anunciaram o seu descontentamento perante a medida, considerando que é exagerada e garantem que quem foi à praia manteve a distância social recomendada.

Donald P. Wagner, membro do conselho de supervisores do condado de Orange, considera que a atitude não é sensata e vai contra as recomendações dos médicos: