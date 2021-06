O presidente norte-americano vai encontrar-se com a rainha Isabel II na próxima semana.

O encontro vai realizar-se no Palácio de Windsor, em Londres, no domingo, 13 de junho, no final da visita de Biden à Grã-Bretanha para a cimeira do G7 de líderes das maiores economias do mundo.

Biden será o 12º presidente dos EUA em exercício a reunir-se com a rainha Isabel II, que neste momento tem já 95 anos. Este será também o primeiro grande evento público da rainha após a morte do marido, em abril.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021

No encontro, estará ainda presente a primeira-dama Jill Biden.

Em 2019, Isabel II recebeu Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump, no Palácio de Buckingham. Três anos antes, também Barack Obama visitou a rainha.

Esta é a primeira viagem à Europa de Joe Biden como presidente do EUA.

O presidente norte-americano também se encontrará com o primeiro-ministro Boris Johnson a 10 de junho "para afirmar a força duradoura da relação especial entre os Estados Unidos e o Reino Unido", disse a Casa Branca.

Biden participará numa reunião da NATO em Bruxelas a 14 de junho e mais tarde ira encontrar-se com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a 16 de junho na Suíça.