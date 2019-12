Nove pessoas morreram e três ficaram feridas após a queda de um avião na Dakota do do Sul, nos Estados Unidos, informaram as autoridades locais. Entre os mortos estão duas crianças.

Fonte do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla inglesa) disse à agência Associated Press que a aeronave, uma Pilatus PC-12, transportava 12 pessoas quando caiu, às 12:30 de sábado (16:30 em Lisboa), pouco depois de descolar de Chamberlain, a cerca de 225 quilómetros a oeste da cidade de Sioux Falls.

O mesmo responsável indicou que nove pessoas morreram na sequência do acidente e três ficaram feridas.

O avião seguia para a cidade de Idaho Falls, no estado norte-americano de Idaho.

A imprensa local dá conta de que o centro-sul daquele estado norte-americano estava sob aviso de tempestade no momento do acidente, que vai ser investigado pelo NTSB.