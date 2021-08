Daqui a 14 dias, quando a demissão do atual governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, se tornar efetiva, Kathy Hochul assumirá o seu lugar. A atual vice-governadora, uma democrata de 62 anos e ex-membro do Congresso, vai ser a 57ª governadora do estado e a primeira mulher a ocupar o cargo.

“Kathy Hochul, minha vice-governadora, é inteligente e competente”, disse Cuomo na conferência de imprensa, após anunuciar a demissão. “A transição deve ser perfeita. Temos muita coisa a acontecer. Estou muito preocupado com a variante Delta, e vocês também deveriam estar, mas ela vai entrar e rapidamente vai ficar a par de tudo.”

Logo a seguir, chegava uma declaração de Kathy Hochul, na qual ela apoiava a demissão de Cuomo: “É a decisão mais acertada e no melhor interesse dos nova-iorquinos”, disse. “Tendo servido em todos os níveis de governo e sendo a próxima na linha de sucessão, estou preparada para liderar como o 57º governador do Estado de Nova Iorque."

I agree with Governor Cuomo's decision to step down. It is the right thing to do and in the best interest of New Yorkers.



As someone who has served at all levels of government and is next in the line of succession, I am prepared to lead as New York State’s 57th Governor.