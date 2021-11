As autoridades americanas conseguiram resgatar uma rapariga de 16 anos, que tinha sido raptada, depois de ela ter chamado a atenção de um motorista fazendo um gesto de alerta que foi popularizado na rede social TikTok.

De acordo com o gabinete do xerife do condado de Laurel, no Kentucky, a rapariga estava dentro de um carro quando o motorista que seguia atrás a viu fazendo um gesto com as mãos conhecido no TikTok "para representar a violência doméstica" e que serve como um pedido de ajuda.

Depois de reconhecer o que os sinais significavam e ver que o adolescente "parecia estar em perigo", o motorista ligou para o 911.

O alerta levou à prisão de James Herbert Brick, de 61 anos, de Cherokee, Carolina do Norte, na tarde de quinta-feira, enquanto conduzia numa estrada do Kentucky.

A adolescente encontrada dentro do carro que Brick tinha sido dada como desaparecida pelos seus pais em Asheville, Carolina do Norte, na manhã de terça-feira, disse o xerife do condado de Laurel, John Root, em comunicado.

O gabinete do xerife não descreveu o sinal usado pela adolescente, mas um gesto de mão apresentado pela Fundação Canadiana de Mulheres no ano passado foi adotado por muitas mulheres em todo o mundo quando precisam pedir ajuda discretamente ou mostrar que estão em perigo. O gesto é uma mão para cima, palma para fora, com o polegar dobrado e dobrando os dedos para baixo. Este gesto pode permitir, por exemplo,que uma pessoa alerte silenciosamente um membro da família, amigo ou colega durante uma chamada de vídeo ou ao atender a porta.

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL



Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:



1. Hold hand up with palm facing other person.

2. Tuck thumb into palm.

3. Fold fingers down over thumb.