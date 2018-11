Um casal do Texas, nos Estados Unidos, que casou no sábado, morreu momentos após a saída da cerimónia. Os recém-casados foram vítimas de acidente do helicóptero que os transportava. O piloto também perdeu a vida.

O acidente que tirou a vida a Will Byler e Bailee Ackerman Byler, dois jovens estudantes, aconteceu perto de Uvalde, a 135 quilómetros de San Antonio.

De acordo com as autoridades, o acidente envolveu um Bell 206B, um helicóptero bimotor de duas pás, cujos destroços foram encontrados na manhã de domingo.

Will Byler era estudante de Engenharia Agronómica e Bailee estudava Comunicação Agrária. Ambos estavam no último ano de licenciatura.

Nas redes sociais, vários amigos partilharam fotografias do casamento, apresentando as condolências nas descrições.