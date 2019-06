Este pode ser o pior resgate de helicóptero de sempre. Aconteceu nos Estados Unidos e foi filmado.

Uma mulher ficou ferida quando fazia uma caminhada em Piestwa Peak, no Arizona, e teve de ser resgatada de helicóptero. Os meios chegaram ao local e tudo corria bem até ao momento em que a maca começou a girar descontroladamente enquanto a vítima era içada.

O vídeo do resgate à mulher de 74 anos já se tornou viral.

Durante vários segundos é possível ver a maca a girar a grande velocidade, enquanto os bombeiros tentam baixar a maca para reduzir a velocidade, algo que não acontece por vários momentos.

Deste incidente, que aconteceu na terça-feira de manhã, resultaram tonturas e náuseas, mas o estado de saúde da mulher, que sofreu lesões na cabeça e no rosto na queda que sofreu durante a caminhada, não se agravou, avança a ABC 15 Arizona.

As autoridades explicaram que a turbulência do helicóptero foi a grande responsável pelo que aconteceu na maca, um fenómeno raro, mas para o qual as equipas de resgate estão preparadas para responder.

Sublinharam ainda que, nos últimos seis anos, nos resgates com recurso a maca e helicóptero, este tipo de incidente só aconteceu duas vezes.