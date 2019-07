Um saco com ossos humanos foi encontrado pendurado na porta de um café, em New Jersey, nos Estados Unidos. Foram os funcionários do State Line Lookout Cafe que encontraram o saco com os ossos, quando foram abrir o estabelecimento, na última segunda-feira.

A polícia foi chamada ao local e, após análise médica, confirmou que se tratavam, de facto, de ossadas humanas, cuja identidade ainda não é conhecida.

Para já, a polícia já identificou o homem que terá deixado o saco no café e que, mais tarde, conduziu as autoridades ao local onde disse ter encontrado o esqueleto. Aí, foram recuperados mais ossos e alguns objectos pessoais, alegadamente, pertencentes à vítima.

O jornal local northjersey.com escreve que o homem não é, até agora, suspeito de qualquer crime.

Mark Musella, o procurador encarregue do caso, explicou, numa declaração à imprensa, que os ossos vão ser analisados para posterior identificação, tendo em conta os registos de pessoas desaparecidas.