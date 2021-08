Seis banhistas ficaram feridos, um dos quais gravemente, depois de terem sido atingidos por um relâmpago na praia de Orchard, em Nova Iorque, na tarde de quinta-feira.

As vítimas estavam sentadas na areia, quando foram apanhadas de surpresa pela tempestade.

O ferido grave é um jovem de 15 anos, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

Os nadadores-salvadores tentaram retirar todas as pessoas da praia, no entanto o grupo de seis pessoas não conseguiu fugir a tempo.

Os nossos corações estão com as vítimas deste trágico incidente", expressou Meghan Lalor, porta-voz do Departamento de Parques e Lazer de Nova Iorque, numa declaração.