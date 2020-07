Um sem-abrigo diz sentir-se um “pequeno herói” depois de ter salvo um polícia que estava a ser esfaqueado numa rua em Washigton, nos Estados Unidos.

O agente, que estava a ser agredido na cabeça com uma tesoura, por um outro sem abrigo, acabou por ser levado para o hospital, mas está fora de perigo.

“Eu agarrei o homem no braço e, juntos, conseguimos controlá-lo para que não conseguisse mais esfaquear o polícia. Ele foi preso e o polícia foi levado para o hospital, pelo que me considero um pequeno herói”, disse John Burrows à Sky News.

"Eu estava realmente irritado com o que estava a acontecer porque o polícia estava a ser esfaqueado sem motivo. Esta é a minha cidade e eu não quero que este tipo de coisas aconteça”, acrescentou.

A polícia local também já agradeceu o gesto, dizendo que Burrows foi “muito gentil”.

O homem de 61 anos que esfaqueou o agente foi preso e está acusado de agressão com intenção de matar um polícia.

As autoridades descartaram que se tenha tratado de um incidente relacionado com as questões de racismo que se têm intensificado no país.