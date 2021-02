A vaga de frio que atingiu o Texas teve impacto também em milhares de tartarugas marinhas que não estão acostumadas a temperaturas tão baixas nas praias de South Padre Island, naquele estado.

Na sequência desta situação, cerca de 4.700 tartarugas em perigo de vida foram resgatadas por voluntários e levadas para um centro de acolhimento, onde estão a ser mantidas em tanques até que a temperatura normalize.

Os veterinários descreveram que as tartarugas estavam "atordoadas com o frio", uma condição em que, de repente, estes animais mostram sinais de hipotermia, como letargia e incapacidade de se moverem quando a temperatura ambiente desce drasticamente.

Texas Game Wardens assigned to Cameron county rescued 141 sea turtles from the frigid waters of the Brownsville Ship Channel and surrounding bays. The sea turtles were transported via the PV Murchison, operated by Sgt. Game Warden Duke and B/M Bowers-Vest. pic.twitter.com/LqFBrElTog