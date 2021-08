Anthony Barajas, estrela do TikTok com 19 anos, acabou por morrer depois de, na seunda-feira passada, ter sido atingido por uma bala num tiroteio durante a exibição do filme "The Forever Purge" no Regal Edwards Theatre em Corona, Califórnia, EUA.

Barajas é a segunda vítima deste tiroteio, depois da morte da sua acompanhante, Rylee Goodrich, de 18 anos, que era também uma influencer digital, segundo noticia a Sky News.

De acordo com as autoridades, os corpos de Barajas e Goodrich Regal foram encontrados pelos trabalhadores que limpavam o teatro após a exibição do filme. Goodrich foi declarada morta no local enquanto Barajas foi levado para o hospital, acabando por falecer este sábado. Ambos foram alvejados na cabeça.

Joseph Jimenez, de 20 anos, foi preso por suspeita de homicídio, tentativa de homicídio e roubo, mas na sexta-feira os promotores entraram com uma acusação de homicídio em circunstância especial. O promotor público do condado de Riverside, Mike Hestrin, explicou que esta acusação pode conduzir a uma pena de morte, se ele for condenado em tribunal.

Anthony Barajas era conhecido no TikTok com o nome itsanthonymichael e tinha quase um milhão de seguidores neste redes social e ainda 500 mil seguidores no Instagram.