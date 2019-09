Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas em dois tiroteios distintos que ocorreram esta noite na área de Washington, nos Estados Unidos.



De acordo com o Washington Post, as nove pessoas sofreram ferimentos de bala, mas uma acabou por não resistir. Não há crianças entre os feridos.

A vítima mortal, do sexo masculino, é consequência do primeiro tiroteio, que ocorreu no terraço de um apartamento, e que deixou outras cinco pessoas feridas, mas não correm perigo de vida.

Cerca de meia hora depois, outras três pessoas foram baleadas num outro local. A polícia, até ao momento, ainda não conseguiu verificar se os dois casos estão, ou não, relacionados.

As autoridades estão à procura de dois homens que foram vistos com armas junto ao apartamento onde ocorreu o primeiro tiroteio.

Alert: Shooting in the 1300 block of Columbia Rd NW. Lookout is for a light colored Nissan sedan unknown tag# occupied by (2) males armed with AK style rifle, last seen in the rear of the listed location. pic.twitter.com/PY0l05TS7B