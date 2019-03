O treinador principal da equipa de basebol da escola secundária do Condado de Liberty, na Florida, EUA, morreu eletrocutado quando instalava um novo quadro de resultados no recinto de jogo. A esposa, que foi em auxílio do homem, também acabou eletrocutada no acidente de domingo.

O filho de Corey Crum, que estava presente, também foi atingido pelos choques quando correu para ajudar a mãe, Shana Crum, auxiliar de saúde naquele estabelecimento de ensino.

O jovem conseguiu escapar à força da energia elétrica e foi transportado para o hospital, onde se espera que recupere.

As autoridades dizem que o acidente, que ocorreu na presença de várias pessoas, foi um “trágico evento que abalou toda a comunidade”, escreve a NBC News.

O homem, de 39 anos, estava a fazer a instalação do novo painel elétrico depois de o furacão Michael ter causado estragos no quadro antigo em outubro do ano passado. Corey estava a operar um elevador que, a certa altura, colidiu com os cabos elétricos.

Os óbitos foram declarados no local.