Três pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas quando um veículo subiu o passeio e percorreu vários metros numa zona pedestre no centro da cidade de San Diego, ma Califórnia, Estados Unidos.

No total, nove pessoas foram atropeladas, informou a polícia. Duas delas encontram-se em estado grave.

O acidente aconteceu perto das 9 da manhã. A carrinha Volvo subiu ao passeio num túnel, por baixo de uma passagem subterrânea, onde várias pessoas se abrigavam da chuva, disse à imprensa David Niesleit, da polícia de San Diego. O local é geralmente usado pelos sem-abrigo, que ali pernoitam, mas também por vários jovens estudantes, uma vez que o túnel dá acesso à Universidade de San Diego.

O condutor de 71 anos foi imediatamente detido. A polícia acredita que se tratou de um acidente uma vez que quando chegou ao local o condutor estava a ajudar uma das vítimas e identificou-se imediatamente. A polícia está a investigar a hipótese de no momento ele não estar no domínio de todas as suas capacidades.