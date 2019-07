O Presidente norte-americano, Donald Trump, fez comentários racistas acerca de quatro mulheres congressistas, dizendo-lhes, através de mensagens no Twitter, para voltarem para os seus países, apesar de todas serem cidadãs dos Estados Unidos.

Apesar de não ter dito os nomes das mulheres em causa, as mensagens, divulgadas no domingo, referiam-se muito provavelmente, devido às criticas por parte de quem é frequentemente alvo, a Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque, Ilhan Omar, do Minnesota, Ayanna Pressley, de Massachusetts, e Rashida Tlaib, do Michigan. Apenas Omar, da Somália, nasceu fora dos Estados Unidos.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......