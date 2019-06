O presidente dos EUA, Donald Trump, falou sobre a visita ao Reino Unido e a “química automática” com a rainha de Inglaterra, Isabel II.

Durante uma entrevista à Fox News, o presidente norte-americano garantiu que houve uma ligação imediata entre ele e a monarca.

O encontro com a rainha foi incrível. Acho que posso dizer que fiquei a conhecê-la, porque me sentei muitas vezes com ela e tivemos uma química automática. É uma mulher espetacular”.