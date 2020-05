Um turista de Nova Iorque foi preso no Havai depois de ter postado fotos de praias no Instagram, quando deveria estar em quarentena. Isto num altura em que o Estado desencoraja os turistas a qualquer visita até o final de junho

O homem, de 23 anos, foi preso por violar a regra de quarentena obrigatória, de 14 dias, e por “falsas declarações", informaram as autoridade no Havai, citadas pela CNN.

O indivíduo, proveniente dos Estados Unidos, chegou a O'ahu na segunda-feira e apressou-se a postar várias fotos de praia no Instagram. Diz a CNN que terá usado um transporte público para chegar aos muitos lugares em que se fotografou.

As autoridades tomaram conhecimento de fotografias nas redes sociais, por cidadãos que as viram - na praia com uma prancha de surf, a apanhar banhos de sol e a andar por Waikiki, à noite", refere ainda o comunicado a que a CNN teve acesso.

O Havai já registrou 638 casos de coronavírus e 17 mortes.

Num esforço para impedir a propagação do vírus, o Estado exige que os viajantes das ilhas fiquem em quarentena por 14 dias, sem sairem da residência ou do quarto do hotel. São ainda obrigados a preencher um documento onde reconhecem que violar a quarentena é um crime punível com uma multa de 5.000 dólares e até um ano de prisão, de acordo com o decretado por lei.

O Governo estendeu a quarentena obrigatória até o final de junho.

Muitos visitantes, incluindo um casal recém-casado em lua de mel, foram presos por ignorarem as ordens da quarentena.

Nós, como a maioria dos Estados Unidos, ainda estamos a lidar com os desafios desta pandemia", disse à CNN o presidente da câmara de Honolulu, Kirk Caldwell. "Preferimos que as pessoas não venham até que seja seguro viajar novamente."

