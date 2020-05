A quarentena obrigou ao encerramento de todos os serviços considerados não essenciais, um pouco por todo o mundo. Ainda assim há proprietários que se recusam a baixar os braços e arranjam maneira de reinventar o seu negócio.

Nos Estados Unidos, Shon Boulden, dono do clube de strip “Luky Devil” ("Diabo sortudo", em português), arranjou uma forma original de manter o negócio.

Em entrevista à agência Reuters, Shon confessou ter ficado preocupado quando a pandemia de Covid-19 obrigou ao encerramento do seu estabelecimento. Mas uma mensagem no Twitter em tom de brincadeira a pedir para as bailarinas fazerem entregas de comida ao domicílio deu-lhe uma ideia. Uma ideia que salvou este clube de Portland da falência: vender refeições em regime de take away e de entregas ao domicílio.

Na cozinha do clube são confecionadas todas as refeições e o dono do "Lucky Devil" garante que os preços continuam os mesmos. E por 30 dólares extra, cerca de 27 euros, o cliente pode receber a comida no conforto da sua casa, entregue por uma das bailarinas que habitualmente atuam no clube. De modo a assegurar que o distanciamento social é respeitado, o clube envia um segurança que vigia todo o processo.

A segunda opção também tem uma taxa de 27 euros, mas foi desenhada a pensar no serviço de take-away e com direito a um espectáculo erótico. O cliente desloca-se ao clube para ir buscar a sua refeição, permanece dentro do carro e dirige-se a uma tenda situada ao lado do clube, onde estão montados dois palcos, com um DJ e duas dançarinas de máscaras e luvas a atuar. No final da linha, a comida estará pronta a levar.