Aconteceu nos Estados Unidos e mostra o momento em que uma avó se meteu à frente de dois armados para proteger o neto.

Tye Anders, de 21 anos, não parou o carro quando a polícia o mandou encostar, depois de ter ignorado um sinal de Stop.

A polícia seguiu-o até casa e pediu a Tye para sair do carro, mas o jovem só o fez passados seis minutos.

Já deitado no chão do jardim, a polícia estava a mandá-lo por os braços no ar e foi aí que a sua avó saiu de casa para o ajudar, enquanto armas estavam apontadas na sua direção.