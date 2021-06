Bucareste é a maior cidade da Roménia, capital cultural, industrial e financeira do país. A arquitetura única e a atmosfera vintage despertam o charme da velha Bucareste.

No período entre as duas guerras mundiais, a arquitetura elegante da cidade, influenciada pelo urbanismo francês, e a sofisticação das suas elites, deram-lhe o apelido de "Pequena Paris do Oriente".

A maior parte da arquitetura medieval foi destruída por fogos e incursões militares durante a ditadura de Nicolae Ceaușescu. Os edifícios mais notáveis que sobreviveram encontram-se em Lipscani, que, a partir da década de 1970, entrou em declínio e muitos edifícios históricos degradaram-se substancialmente. Em 2005, Lipscani foi declarada zona protegida e começou a ser restaurada. Entre os edifícios históricos destacam-se a Estalagem Manuc e as ruínas da Corte Velha.

Em 2016, o centro histórico de Bucareste foi classificado como "em perigo" pelo World Monuments Fund, uma organização sem fundos lucrativos que se preocupa com a destruição de "tesouros" em todo o mundo.

Além das muitas galerias e museus de arte clássica espalhados pela capital, existem também espaços de exposição de arte contemporânea, nomeadamente no Museu Nacional de Arte Contemporânea, que está alojado numa das alas do Palácio do Parlamento.

A Avenida da Vitória foi a primeira rua pavimentada de Bucareste e a primeira a receber iluminação. É a rua mais cara e exclusiva da cidade. Nela, podemos encontrar vários hotéis e lojas de luxo, que se misturam de maneira peculiar com alguns edifícios degradados. No entanto, essa combinação é um dos principais encantos da cidade. Nesta avenida podemos encontrar o Ateneu Romeno, que está classificado desde 2007 como Marca do Património Europeu e o Museu Nacional de Arte da Roménia, que é o museu mais conhecido da cidade.

Há vários festivais culturais ao longo do ano em Bucareste, mas a maior parte deles ocorre em junho, julho e agosto. A Ópera Nacional organiza um festival internacional de ópera todos os anos em maio e junho, no qual participam orquestras de todo o mundo.

O Europeu de futebol joga-se na Arena Nacional entre os dias 13 e 28 de junho.

Domingo, 13 de junho - Grupo C: Áustria - Macedónia do Norte

Quinta-feira, 17 de junho - Grupo C: Ucrânia - Macedónia do Norte

Segunda-feira, 21 de junho - Grupo C: Ucrânia - Áustria

Domingo, 28 de junho - Oitavos-de-final: 1F - 3A/B/C

A Arena Nacional vai receber 13000 espectadores em cada jogo, ou seja, 25% da capacidade do estádio.