No centro histórico do coração da Baviera encontra-se a famosa Marienplatz, que comtempla a Rathaus (câmara municipal), um edifício do estilo neogótico que tem uma orquestra de bonecos no topo. No verão, todos os dias às 12h e às 17h, num espetáculo que dura 15 minutos, é possível ver e ouvir esta orquestra que ganha vida. O objetivo? Representar histórias do século XVI da Baviera.

Munique é uma cidade grande e cheia de cultura. O Odeonsplatz é uma praça que foi concebida para ser uma entrada triunfal para a cidade. Feldherrnhalle é o ponto principal e mais destacado da praça. Com uma construção desenhada em 1841, simboliza a honra do exército bávaro. Ao passear por esta praça, é possível depararmo-nos com uma imponente fachada amarela de estilo rococó: a Igreja dos Teatinos e São Caetano- Theatinerkirche.

Em pleno coração da cidade existem 400 hectares de ar puro. O Englischer Garten, ou Jardim Inglês, é um dos maiores parques urbanos do mundo, com mais de 78 quilómetros de caminhos para passear. Além disso, durante o verão, é também um local escolhido por surfistas, devido ao Eischbach, um grande canal artificial onde se formam ondas. As zonas com maior afluência do jardim são os Biergärten, cervejarias ao ar livre.

E por falar em cerveja, é impossível deixar escapar uma visita ao à cervejaria Hofbräuhaus. Com uma origem que remonta a 1589, constitui uma das principais atrações da cidade, sobretudo durante o Oktoberfest, a festa mais popular da Alemanha, que este ano está previsto que aconteça entre 18 de setembro e 3 de outubro.

Foto Associated Press

É no conhecido Allianz Arena que Portugal vai defrontar a Alemanha, no dia 19 de junho. A partida, marcada para as 17h, decorre no estádio do Bayern de Munique e tem transmissão em direto na TVI.