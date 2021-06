Sevilha é uma das cidades mais famosas da Andaluzia. A cidade é conhecida pelo legado arquitetónico e histórico, mas também pela mistura de culturas (espanhola, cristã, árabe e cigana) e gastronomia.

Sevilha atrai visitantes durante todo o ano por ter um clima invejável. No verão, as temperaturas chegam a atingir os 40ºC à sombra.

O que visitar

A Plaza de España é uma das mais bonitas praças da cidade. Com belas bancadas em azulejo e cerâmica que representam todas as províncias espanholas, cada tesouro é um apelo à viagem no tempo da sua forte história.

O Alcázar de Sevilha é Património Mundial UNESCO. É o castelo real ainda em uso mais antigo da Europa e residência oficial da família real espanhola quando visita a cidade.

Aos detalhes ornamentais e azulejos que compõem salões, arcos, portas e pátios, foram adicionadas influências góticas e barrocas das sucessivas reconstruções.

Para além do interior do palácio, os jardins também são uma paragem obrigatória, principalmente para os fãs da Guerra dos Tronos, pois servem de cenário para os jardins de Dorne.

O Metropol Parasol pretende ser a maior construção em madeira do mundo.

A escultura tem um miradouro e uma passarela no topo com excelentes vistas sobre a cidade e um museu arqueológico, o Antiquarium, com vestígios da era romana num piso subterrâneo.

Sevilha substitui Bilbau como cidade anfitriã do Euro 2020.

O Estádio La Cartuja vai receber 4 jogos, de junho a julho:

14 de junho - Grupo E: Espanha - Suécia

19 de junho - Grupo E: Espanha - Polónia

23 de junho - Grupo E: Eslováquia - Espanha

27 de junho - R16: 1B - 3A/D/E/F