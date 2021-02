Um navio da organização não governamental (ONG) espanhola “Open Arms” disse que localizou, esta sexta-feira, uma embarcação com 45 pessoas, há três dias à deriva no Mediterrâneo central, e aguarda instruções das autoridades italianas para o resgate.

🔴 #BREAKING #Astral have just located a flimsy boat adrift with 45 people, including 2 women, 1 of them pregnant.

They had been in the #Med for 3 days

They are safe, we distribute vests and masks while waiting for instructions authorities #Italia & #Malta

#everylifecounts pic.twitter.com/uQikQshyV2