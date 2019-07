Recordes absolutos de calor foram estabelecidos na quarta-feira na Alemanha, na Bélgica e na Holanda, mas as temperaturas devem voltar a subir hoje numa Europa sob alerta.

Na Alemanha, o recorde registou-se a oeste, com os termómetros na cidade de Geilenkirchen a ascenderam aos 40,5ºC (graus Celsius). O anterior recorde no país datava de julho de 2015, em Geilenkirchen (40,3ºC).

À tarde, na Holanda, os termómetros mostravam 38,8ºC em Rijen, no sul, e 39,2ºC em Eindhoven, perto de Amesterdão.

O último recorde no país remontava a 1944, segundo o Instituto Meteorológico Real holandês.

O calor é tanto no país que o metal dilatou em algumas pontes localizadas em Amesterdão e Haarlem, obrigando as autoridades municipais a arrefecer o material com água.

Para o mesmo efeito, o canal de televisão local RTV Oost tem transmitido imagens de paisagens cobertas de neve.

No oeste do país, a imprensa local noticiou que várias centenas de porcos morreram, na terça-feira à noite, em Middelharnis, devido ao calor e à falta de ventilação.

A Bélgica, onde o alerta vemelho foi emitido primeira vez, também quebrou um recorde histórico.

Uma temperatura de 39,9°C foi medida na base militar Kleine-Brogel, no nordeste, segundo Instituto Meteorológico Real. É “a temperatura mais alta desde em 1833", indicaram.

Mas a onda de calor não fica por aqui, com os meteorologistas a preverem um novo aumento das temperaturas até sexta-feira.

Hoje, deve ser a vez da capital francesa, Paris, bater o recorde de 1947 (40,4°C).

O calor extremo pode mesmo desmoronar os tetos da catedral de Notre Dame, já debilitados devido ao grave incêndio que aconteceu em abril, avisou o arquiteto-chefe do monumento histórico de França.