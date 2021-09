No discurso anual sobre o Estado da União, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia (CE) anunciou que vão ser distribuídas 200 milhões de vacinas para países com taxas de vacinação baixas.

Ursula von der Leyen salientou que, apesar das críticas feitas à União Europeia (UE) no início de 2020, a UE conseguiu chegar à liderança mundial a nível da vacinação, tendo já entregado 700 milhões de doses a mais de 130 países.

Enquanto o resto do mundo estava só a falar sobre isso (vacinação). A Europa simplesmente fez acontecer”, salientou.

Com os olhos postos no futuro, será feito um investimento de 50 mil milhões de euros, até 2027, no combate a futuras pandemias e crises sanitárias globais.

2022 - Ano Europeu da Juventude

Ao falar das "cicatrizes profundas" criadas pela pandemia, Von der Leyen destacou as dificuldades sentidas pelos jovens e os desafios que esta nova "geração consciente" traz para o projeto europeu.

Propomos que 2022 seja o Ano da Juventude Europeia e que o futuro da União Europeia seja criado à imagem desta geração. Os jovens querem que avancemos mais depressa e que seja possível ir mais longe”.

A presidente da Comissão Europeia anunciou a criação do programa "ALMA" para combater o desemprego e desigualdade social. Este projeto é inspirado nos programas "Erasmus" e dará a possibilidade de jovens trabalharem temporariamente noutro Estado Membro.

UE vai criar pacote de apoio ao Afeganistão de 100 milhões de euros

Em questões de cooperação internacional, segurança e defesa, Ursula disse que a Europa tinha de ser capaz de fazer mais "em nome próprio".