As autoridades norte-americanas procuram uma bebé de 15 meses, Evelyn Boswell, que só foi dada como desaparecida a 18 de fevereiro, cerca de dois meses depois de ter sido vista pela última vez, a 26 de dezembro.

A mãe da menina, Megan Boswell, foi detida nesta terça-feira, por "falso testemunho", anunciou a polícia de Sullivan, no Tennessee.

UPDATE: The mother of baby Evelyn has been taken into custody.



The Sullivan County Sheriff’s Office has charged Megan Boswell with False Reporting.



Evelyn is still missing, and the #TNAMBERALERT remains active.



Have information? Call 1-800-TBI-FIND. pic.twitter.com/MtHUiSovDw