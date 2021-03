O navio que esteve encalhado no Canal do Suez está finalmente a andar.

Depois de se ter movido cerca de 80% durante a madrugada, foi possível desencalhar completamente o Ever Given devido à maré alta.

BREAKING: the ship is really moving now and horns are blaring in what sounds like celebration.



The stern has swung away from us and it looks like it’s really facing the right way now after hours of being jackknifed across the channel. pic.twitter.com/gTuvqWO5ta