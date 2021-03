O tráfego marítimo no Canal do Suez irá ser reaberto esta segunda-feira à noite, após o navio Ever Given, que estava encalhado, ter sido finalmente libertado.

Fontes disseram à agência Reuters que a luz verde para a navegação nos dois sentidos do canal será dada a partir 17:00 horas, Tempo Médio de Greenwich (18:00 horas em Portugal).

O anúncio é dado num momento em que pelo menos 367 navios cargueiros aguardam o desbloqueio da rota comercial marítima que deverá retomar a circulação normal num prazo de três dias e meio.

A interrupção, que dura desde a última terça-feira, colocou mais pressão na indústria de transporte marítimo de contentores que já se encontrava em plena capacidade, ameaçando mais atrasos para as empresas europeias que dependem de um fluxo constante de importações asiáticas, e para os consumidores que já se habituaram a realizar compras online rápidas durante a pandemia.

The Ever Given ship is free and traffic is resuming in the Suez Canal...pic.twitter.com/nPhyc1Ao2Z — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) March 29, 2021

Dentro dos cargueiros estão armazenados diversos artigos de consumo, mas também petróleo e gado. Uma estimativa da Associated Press coloca as perdas geradas pela interrupção nos 7,6 mil milhões de euros por dia.

Depois de o presidente da Autoridade do Canal do Suez ter proclamado o recomeço do tráfego de navegação no canal, a entidade sublinha agora que vai conseguir acelerar o processo de movimento das embarcações. “Não vamos desperdiçar um segundo”, disse o presidente Osama Rabie a uma emissora nacional egípcia.

Segundo uma fonte da autoridade, citada pela Reuters, mais de 100 cargueiros vão poder voltar a entrar no canal diariamente.

Algumas empresas decidiram alterar as rotas dos seus navios, que navegaram pela rota do Cabo da Boa Esperança, um desvio que acrescenta duas semanas de viagem e custos adicionais no combustível.

Cerca de 15% do tráfego marítimo mundial transita pelo Canal de Suez, que é uma das mais importantes fontes de receitas para o Egipto.

Reagindo à notícia, o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, afirmou que a “crise acabou” e que o tráfego marítimo iria recomeçar em breve.

عاجل | نجاح محاولة تحريك السفينة إيفرجيفن بـ #قناة_السويس pic.twitter.com/OD7yPJq7Y3 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 29, 2021

O bloqueio da rota provocou ainda uma queda acentuada dos preços do crude, com o barril de Brent a baixar 1 dólar, para 63,67 dólares.