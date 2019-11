O Presidente boliviano, Evo Morales, denunciou a existência de um "golpe em andamento", na sequência de motins por parte da polícia registados na sexta-feira em três cidades do país.

Irmãs e irmãos, a nossa democracia está em perigo por causa do golpe em andamento que grupos violentos lançaram contra a ordem constitucional. Denunciamos perante a comunidade internacional esse ataque ao Estado de Direito", afirmou Evo Morales à saída de uma reunião de emergência, com vários ministros e com o comandante das forças armadas, o general Williams Kaliman.