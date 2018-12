Uma professora norte-americana do ensino básico e ex-miss Kentucky foi acusada de enviar fotos nua a um antigo aluno, menor de idade. Ramsey Bearse dava aulas na escola Andrew Jackson, em Charleston, Virgínia Ocidental.

Os pais do estudante, de 15 anos, encontraram as fotografias no telemóvel do rapaz e decidiram ligar de imediato às autoridades.

De acordo com a queixa apresentada na polícia, o rapaz tinha frequentado aquela escola do 6.º ao 8.º ano, período em que Bearse lá dava aulas.

Nas declarações que prestou à polícia, Bearse, de 28 anos, admitiu ter enviado pelo menos quatro fotos em topless, via Snapchat, entre agosto e outubro deste ano.

Segundo o gabinete do Xerife do Condado de Kanawha, a ex-miss tem contra si quatro acusações de partilha de material obsceno com um menor.

A mulher foi entretanto suspensa do cargo de professora.

Ramsey Bearse participou em vários concursos de beleza e chegou a ganhar o prémio de Miss Kentucky em 2014.