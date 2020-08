O exército israelita anunciou ter abatido durante a noite de quinta-feira para hoje um avião não tripulado (‘drone’) que atravessou a sua fronteira com o Líbano, sob forte presença militar após recentes confrontos.

“Durante a noite, as forças armadas israelitas identificaram um 'drone' que se infiltrou no espaço aéreo israelita na região do monte Hermon, ao longo da linha azul”, fronteira entre o Estado hebreu e o Líbano, anunciou o exército, dizendo ter “abatido” o engenho voador.

O monte Hermon, zona estratégica, situa-se na encruzilhada de Israel, Líbano e Síria. Interrogado pela agência France-Presse, um responsável militar israelita confirmou que o 'drone' abatido era proveniente do Líbano.

“Tropas estão a fazer buscas no setor (…), não será tolerada qualquer violação da soberania israelita”, adiantou o exército, sem precisar a natureza, o tamanho ou o proprietário do aparelho abatido.

O exército israelita destacou em julho reforços para junto da sua fronteira norte com o Líbano e a Síria, indicando ter “aumentado o seu nível de preparação contra diversas potenciais ações inimigas”, e na quinta-feira à noite disse manter o nível de destacamento na zona.

No final de julho, Israel realizou tiros de artilharia num setor da fronteira, em represália, segundo o Estado hebreu, contra uma tentativa de infiltração “terrorista” no seu território do movimento xiita libanês Hezbollah, o que este desmentiu.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusou na altura o Hezbollah de “brincar com o fogo”, enquanto o seu homólogo libanês, Hassan Diab, condenou uma “perigosa escalada militar”.