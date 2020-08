A República Dominicana disse, esta terça-feira, que o antigo rei Juan Carlos I não entrou no país, depois dessa informação ter sido avançada esta manhã pela imprensa espanhola.

De acordo com a agência France-Presse, o Ministério dos Negócios Estrangeiros local disse que não tinha qualquer informação da presença do rei emérito de Espanha no país.

A TVI sabe que o rei emérito espanhol poderá vir viver para Portugal. Fonte policial confirmou à TVI que está a ser delineado um plano de segurança para que Juan Carlos possa viver no nosso país.

O antigo rei comunicou na segunda-feira ao filho que decidiu deixar Espanha e escolher outro país para viver, perante a repercussão pública das investigações sobre os seus alegados fundos em paraísos fiscais.

Numa declaração, a que o El País teve acesso, Juan Carlos explicou que enviou uma carta a Filipe VI comunicando a decisão, que garante que tomou “com profundo sentimento, mas com grande serenidade”.

Referiu que pretende facilitar o exercício das funções do filho, pelo que deixará de viver no Palácio da Zarzuela e sai de Espanha, perante “a repercussão pública” de “certos eventos do passado”.

Esclareceu ainda, nessa mesma carta, que quer que o filho dê continuidade ao papel de chefe de Estado com a "calma e tranquilidade" que o cargo exige.

Esta decisão foi tomada depois de terem sido divulgadas várias notícias que davam conta que Juan Carlos tinha criado uma empresa "offshore", quando ainda era soberano, através de uma doação de 65 milhões de euros da Arábia Saudita.

O Ministério Público suíço está a investigar o seu envolvimento na intermediação em vários negócios, entre eles um contrato ganho por um consórcio espanhol para construir a ligação de comboio de alta velocidade que liga Meca a Medina. Felipe VI nega qualquer conhecimento ou envolvimento neste caso.

Juan Carlos, de 82 anos, viveu no Palácio da Zarzuela ao longo dos últimos 58 anos. Tornou-se rei em novembro de 1975 e foi o chefe de Estado espanhol até à sua abdicação, a favor do filho, em junho de 2014.