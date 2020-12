A empresa espacial de Jeff Bezos, a Blue Origin, vai levar a primeira mulher a pisar a superfície lunar, de acordo com o bilionário. A afirmação surge dias antes do anúncio da agência espacial norte-americana, NASA, decidir qual a sonda lunar, construída por empresas privadas, que será escolhida para levar astronautas à Lua até 2024.

Este é o motor que vai levar a primeira mulher à superfície da Lua”, afirmou Bezos numa publicação no Instagram, onde mostra um vídeo dos testes que o motor fez esta semana no Marshall Space Flight Center em Huntsville, no Alabama.

A empresa do fundador da Amazon lidera uma equipa de empresas privadas que se juntou para construir a sonda Blue Moon. Entre os membros dessa equipa encontram-se “gigantes” da indústria americana como a Lockheed Martin 's Corp, Northrop Grumman Corp e Draper.

Recorde-se que a empresa está numa “luta” direta com a empresa do criador da Tesla, Elon Musk, que, através da sua empresa espacial SpaceX, disputa um lugar para ter um contrato milionário com a NASA para construir um sistema de aterragem lunar capaz de transportar humanos para a Lua na próxima década.

Em abril, a Blue Origin garantiu um contrato milionário com a NASA para o desenvolvimento de uma sonda lunar no valor de 579 milhões de dólares (aproximadamente 478 milhões de euros).