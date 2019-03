Um autocarro movido a gás explodiu, este domingo, no centro de Estocolmo. O condutor ficou em estado grave e foi encaminhado para o hospital.

O veículo não tinha nenhum passageiro a bordo porque não se encontrava em serviço. O incidente ocorreu quando o teto do autocarro bateu num túnel – Klara Tunnel – na capital sueca.

Os serviços de emergência receberam o alerta por volta das 11:25 (hora local).

Segundo o jornal New York Times, Blörn Walletin, uma testemunha que estava no local, disse que ouviu “uma grande explosão e de seguida várias pequenas. Parecia um andaime de um prédio a cair. Pensei que fosse um atentado terrorista”.

A explosão criou uma nuvem de fumo preto muito grande e densa visível a grande distância. Nas redes sociais foram vários os vídeos e imagens do acidente.

At least one injured as out-of-service bus explodes in #Stockholm pic.twitter.com/Ru3oNmai66

Crazy scene here in Stockholm, Sweden! Still trying to find out all what’s happening but I am safe and on a tour bus enjoying this beautiful city! #stockholm #SpringBreak2K19 pic.twitter.com/uBX3IA9aKC