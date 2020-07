Pelo menos sete pessoas morreram queimadas e mais de 40 ficaram gravemente feridas após a explosão de um camião na Colômbia.

De acordo com a BBC, o incidente ocorreu numa estrada perto da cidade de Pueblo Viejo, no norte do país, quando uma multidão se aproximou do camião que estava tombado na estrada para roubar combustível.

Os feridos foram transportados para o hospital e, devido à gravidade das queimaduras, as autoridades admitem que o número de mortos pode subir ainda mais.

A polícia referiu que muitas pessoas ignoraram os avisos dos agentes para não se aproximarem do veículo.