O exército das Filipinas deteve nove mulheres relacionadas com o grupo extremista islâmico Abu Sayyaf, por suspeita de prepararem atentados suicidas com explosivos, segundo os militares.

As mulheres foram detidas durante uma série de operações em três residências da província filipina de Sulu, no sudoeste do país, indicou hoje o general Corleto Vinluan, responsável do Comando da região de Mindanao Ocidental, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

Durante a operação, as autoridades apreenderam material para o fabrico caseira de explosivos, incluindo detonadores e um esboço onde estariam inscritos os objetivos dos atentados.

O Abu Sayyaf jurou lealdade ao grupo extremista Estado Islâmico em 2014, e é responsável pelos piores atentados terroristas nas Filipinas.

O grupo reivindicou o duplo ataque suicida perpetrado por dois indonésios em janeiro de 2019, na catedral da ilha filipina de Jolo, bastião do grupo extremista, que fez 23 mortos e mais de uma centena de feridos.

Fundado em 1991 por ex-combatentes da guerra do Afeganistão contra a antiga União Soviética, são atribuídos ao Abu Sayyaf alguns dos mais sangrentos atentados dos últimos anos nas Filipinas e vários sequestros, com os quais se financia.