A polícia londrina deteve esta segunda-feira 135 manifestantes do movimento Extinction Rebellion que tentaram bloquear uma estrada na capital, Londres, com protestos pelo clima idênticos em várias capitais europeias.

Uma das manifestantes detidas, Sarah Lasenby, de 81 anos, disse à Associated Press, que é "imperativo que o governo tome medidas serias e pressione outros estados e poderes para reduzir radicalmente o uso de combustíveis fósseis".

No protesto, que decorreu junto ao Ministério da Defesa do Reino Unido, tambores marcaram passo com os manifestantes que arrancaram para duas semanas de iniciativas que visam interromper o ritmo da cidade em protesto contra as políticas ambientais seguidas até agora.

We are almost out of time. If the climate and ecological catastrophe is not already impacting your life it will be soon. We refuse to bequeath a dying planet to future generations by failing to #ActNow. We act in peace, with ferocious love of life.https://t.co/sWNHern6m6