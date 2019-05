Os judeus residentes na Alemanha foram aconselhados a não usar o quipá, uma peça de vestuário utilizada pelos homens para cobrir a cabeça, em público, devido ao aumento de crimes antissemitas no país.

Segundo a BBC, o aviso chegou por parte de Felix Klein, comissário do antissemitismo na Alemanha, que garantiu que a sua opinião sobre o assunto mudou recentemente, muito devido aos “contínuos ataques à nossa cultura da lembrança”.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Interior alemão, registou-se um aumento de quase 20% nos crimes contra a cultura judaica no último ano. No que diz respeito a agressões físicas, o número subiu de 37, em 2017, para 62, em 2018. Os crimes têm aumentado a par do crescimento de grupos de extrema-direita na Alemanha.

Um dos casos mais mediáticos deu-se no ano passado, quando um homem que ostentava a Estrela de David foi espancado em Berlim. O mesmo aconteceu a dois jovens que usavam o quipá, tendo sofrido agressões por um adolescente alemão de 19 anos.

O Presidente israelita, Reuven Rivlin, já se pronunciou e reconheceu que “mais uma vez, os judeus não estão seguros em solo alemão”.