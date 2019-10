Mark Zuckerberg teceu comentários no mínimo curiosos sobre as fortunas mundiais. Atualmente a quinta pessoa mais rica do mundo, o dono do Facebook afirmou no passado dia 4 de outubro, sobre os bilionários, que "ninguém merece ter tanto dinheiro". Com uma fortuna avaliada em cerca de 63 mil milhões de euros (dados da Bloomberg), Mark Zuckerberg é, ele próprio, um bilionário.

A resposta de Mark Zuckerberg surgiu depois de instado a comentar as declarações de Bernie Sanders, candidato presidencial norte-americano, que atacou as grandes fortunas.

Eu não sei se deveria existir um limite para estabelecer a quantidade de dinheiro que cada um deve ter, mas, de certa maneira, ninguém merece ter tanto dinheiro", comentou Mark Zuckerberg.

Segundo uma proposta do candidato democrata, as maiores fortunas poderiam ficar reduzidas a metade em apenas 15 anos, através de uma aplicação progressiva de impostos sobre as pessoas mais ricas.

Eu penso que se fazemos algo bom, devemos ser recompensados por isso, mas também penso que alguma da riqueza acumulada não é razoável", continuou o dono do Facebook.

Para que se tenha uma ideia da fortuna angariada por Mark Zuckerberg, basta perceber que os 63 mil milhões de euros que detém correspondem a pouco menos de um terço do produto interno bruto de Portuga, que está fixado em cerca de 197 mil milhões de euros.