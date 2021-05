O filho do Príncipe Harry e Meghan Markle - Archie Mountbatten-Windsor - celebra esta quinta-feira dois anos e, para assinalar a data, os duques de Sussex decidiram chamar a atenção para a igualdade no acesso à vacina contra a covid-19.

Foi através de um comunicado no site da Fundação Archwell que o casal apelou a doações de cinco dólares (cerca de 5,77 euros) para que a vacina contra o coronavírus chegue às populações mais pobres e vulneráveis.

Este ano, o mundo continua no caminho para a recuperação da covid-19. No entanto, existem ainda imensas famílias que estão a lutar contra o impacto desta pandemia. (...) cerca de 80% de quase mil milhões de vacinas foram entregues e administradas em países ricos. Ainda que possamos sentir que a normalidade está a aproximar-se, queremos relembrar-vos que numa grande do mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, a distribuição de vacinas ainda nem sequer começou", lê-se na nota.

Cada dólar conta - não só vai ajudar a salvar vidas como vai ajudar a salvar famílias, comunidades", acrescentam.

Quanto aos restantes membros da família real, muitos também não quiseram deixar passar a data em branco.

Na conta oficial da Rainha Isabel II, foi publicada uma fotografia dos duques de Sussex dias depois do nascimento de Archie, com a mensagem: "Desejamos a Archie Mountbatten-Windsor um segundo aniversário muito feliz".

Para felicitarem o aniversariante, os tios, Kate Middleton e o príncipe William, optaram por partilhar uma fotografia de família do dia do batizado do sobrinho.

Na página oficial do príncipe Carlos também foi partilhada uma imagem a preto e branco com o filho e o neto ao lado. Imagem esta que já levantou alguma indignação por parte dos internautas. Alguns questionam a ausência de Meghan na fotografia, enquanto outros questionam o porquê de não se ter publicada uma fotografia quando Louis (um dos filhos de Kate e William) fez anos há cerca de duas semanas.

Os duques de Sussex vivem agora na Califórnia, nos Estados Unidos, depois de terem abandonado os seus cargos como membros séniores da família real.

Em março anunciaram, numa entrevista polémica a Oprah Winfrey, que o segundo filho se trata de uma menina e que está previsto que nasça no verão.

LEIA TAMBÉM: