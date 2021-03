"Não consigo imaginar como deve ter sido difícil para ela passar por isto sozinha", diz o príncipe Harry, referindo-se à sua mãe, Diana, ao modo como a sua vida era escrutinada pelos tabloids e como ela era constantemente perseguida pelos fotógrafos. "Tem sido incrivelmente duro para nós, mas ao menos estamos juntos", diz o duque de Sussex, enquanto segura na mão de Meghan, a sua mulher, durante a entrevista a Oprah Winffrey.

Esta é a primeira entrevista televisiva de Harry e Meghan, em conjunto, desde que se mudaram para a Califórnia, no ano passado, quando o casal decidiu abandonar todas as suas funções na família real inglesa e deixar o Reino Unido. A entrevista será transmitida pela CBS no próximo domingo, dia 7, mas a estação norte-americana divulgou já dois excertos onde é possível perceber que a conversa abordará temas sensíveis. "Vocês disseram algumas coisas bastante chocantes aqui", comenta Oprah, asegurando que não houve temas proibidos.

"O meu maior medo era que a história se repetisse", diz Harry a Oprah, aparentemente referindo-se a Diana, que morreu aos 36 anos num acidente de automóvel, e comparando-a com a sua atual mulher, Meghan. O casal decidiu sair do Reino Unido para se afastar do ambiente "tóxico" criado pela imprensa inglesa.

Na semana passada Harry esteve no programa The Late Late Show with James Corden, mas não levou a mulher. Esta é, por isso, uma entrevista bastante esperada. Oprah Winfrey é uma amiga antiga de Meghan Markle e foi uma das convidadas para o casamento, em 2018. O programa Oprah With Meghan And Harry: A CBS Primetime Special terá uma duração de duas horas.

O casal anunciou recentemente que está à espera do seu segundo filho.O primeiro filho, Archie, vai completar dois anos em maio.