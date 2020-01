Conhecer príncipes e princesas é um dos sonhos de muitas crianças e, esta quarta-feira, algumas do Jardim-de-Infância London Early Years Foundation Stockwell Gardens concretizaram esse sonho.

Empenhada em mostrar às crianças a importância das refeições saudáveis, Kate Middleton visitou o infantário londrino e até serviu o pequeno-almoço: fruta, leite e cereais.

Durante a visita, a duquesa acabou por falar não só sobre o projeto '5 Big Questions on the Under Fives', lançado na semana passada, como sobre os filhos, George, Charlotte e Louis.

"É óptimo visitar sítios como este, onde comunidades se unem para se apoiarem. Na semana passada lancei um serviço de pesquisa no Reino Unido sobre a primeira infância porque quero ouvir as opiniões da sociedade sobre a educação da próxima geração. Estou tão feliz que mais de cem mil pessoas de todo o Reino Unido já o tenham concluído e mal posso esperar para ver os resultados", afirmou a Kate Middleton.

Em conversa com os pais e com os educadores de infância presentes no encontro, a mulher do príncipe William falou ainda sobre o impacto que a alimentação saudável tem para a saúde física e mental das crianças.

"Ela disse a três crianças que os seus filhos gostam de comer maçã e cereais de manhã. A uma criança que estava relutante em comer um bocado de fruta, também disse que gosta de papaia. Depois disso, a criança provou papaia”, contou Michelle Samuels, diretora da escola, ao jornal britânico Today., acrescentando que a duquesa revelou ainda que o príncipe Louis adora comer beterraba.

Segundo o jornal Today, o chef de cozinha da Família Real, Darren McGrady, que serviu o príncipe Carlos, a princesa Diana, revelou que os membros da realeza britânica adoravam beterraba, principalmente a princesa de Gales.