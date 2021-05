A entrevista de Diana à BBC, em 1995, contribuiu "significativamente para o seu medo, paranóia e isolamento", disse o príncipe William, considerando que a entrevista não deveria voltar a ser exibida.

Num vídeo publicado no seu Twitter oficial, o filho mais velho de Diana reagiu assim ao facto de um inquérito interna na estação de televisão britânica ter concluído esta quinta-feira que o jornalista Martin Bashir teve um "comportamento desonesto" para garantir a entrevista com a princesa Diana, numa "violação grave" das normas da emissora britânica.

