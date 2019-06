A farmacêutica alemã Merck vai produzir a sua vacina contra o Ébola na sua fábrica norte-americana, além de já o fazer nas suas instalações na Alemanha, anunciou esta sexta-feira o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Great news from @Merck who will produce their #Ebola vaccine (rVSV-ZEBOV-GP) at their plant in 🇺🇸, in addition to their facility in 🇩🇪. Appreciate positive response from Merck to @WHO’s request. More of this highly-effective vaccine will help protect at-risk populations