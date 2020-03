O Museu do Louvre, em Paris, esteve fechado este domingo por causa do surto de coronavírus.

⚠ Une réunion d’info sur la situation sanitaire liée aux mesures de prévention du #COVID19 à la suite des instructions ministérielles transmises par les autorités compétentes, retarde l’ouverture du musée du Louvre ce dimanche 1er mars.

Le musée ne peut ouvrir pour le moment. pic.twitter.com/XJEjrnMG0n — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020



De acordo com a Agência France-Presse (AFP), os funcionários estiveram reunidos para discutir a epidemia com a gerência e o médico da equipa.



Não se sabe ainda durante quanto tempo vai durar este encerramento temporário, mas um porta-voz anunciou que deve ser divulgado um comunicado ainda este domingo.



A reunião dos cerca de 300 funcionários do museu mais visitado do mundo causou longas filas de turistas.



No site do museu, um aviso alerta que as portas permanecerão fechadas durante este domingo.



O novo coronavírus já fez dois mortos e infetou cem pessoas em França.