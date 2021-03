A Tailândia quer os turistas de volta e, por isso, está a promover uma quarentena, que ainda é obrigatória, em iates ancorados na conhecida ilha de Phuket.

O governo tailandês espera que a nova medida de incentivo ao turismo, anunciada na segunda-feira, possa reverter-se num ganho de 1,8 mil milhões de bahts, ou seja, cerca de 49 milhões de euros.

Com a pandemia, o número de turistas desceu abruptamente e no caso concreto de Phuket caiu de 40 a 50.000 por dia para apenas algumas centenas, o que se afigura trágico para uma economia que depende do turismo.

Esta é a segunda ideia "inovadora" do governo, depois de, em janeiro, ter anunciado que os turistas podiam cumprir as duas semanas de isolamento profilático, mesmo que testem negativo, num campo de golfe.

Na semana passada, foi também anunciada a possibilidade de cumprir a quarentena em resorts situados em zonas de praia famosas, como Phuket, Krabi ou Chiang Mai, a partir de abril ou maio.

Veja também:

A Tailândia já começou a aceitar candidaturas para um teste com cerca de 100 iates. Mais tarde, caso corra tudo como esperado, os turistas poderão cumprir a quarentena num iate ou num pequeno barco de cruzeiro.

Os turistas que queiram estas férias ainda pandémicas serão monitorizados através de uma pulseira inteligente, que será colocada no pulso e que mede a temperatura corporal e a pressão arterial, e ainda através da localização GPS.

De acordo com o governo, este dispositivo consegue transmitir informação num raio de dez quilómetros.